ريهام عبد الحكيم تغني لـ شادية وفايزة أحمد في حفل أوبرا الملك فاروق بدبي

تحيي الفنانة ريهام عبد الحكيم، حفلا غنائيا بدار أوبرا دبي، منتصف شهر ديسمبر المقبل، تقدم خلالة مجموعة متميزة ومختارة من أغاني شادية، وفايزة أحمد ونجاة الصغيرة، بقيادة المايسترو أحمد طه، تحت عنوان «عودة للزمن الجميل بأوبرا الملك فاروق».

يقام حفل ريهام عبد الحكيم، في إطار العلاقات المتبادلة بين مصر والإمارات، ومرور 50 عاما على هذا التعاون في شتى المجالات، ومن المقرر تكريم عدد من نجمات الفن، الذين أثروا الحياة الفنية بأعمالهم وإبداعاتهم المتميزة، على رأسهم الفنانة القديرة سميحة أيوب.

تكريم عدد من الفنانين في دبي

تشهد الفعاليات، أيضا تكريم الفنانات صفية العمرى وسوسن بدر وبوسي ولبلبة، والإعلامية بوسى شلبي، وتستمر هذه الفعالية 3 أيام في الفترة من 11 وحتى 14 من شهر ديسمبر المقبل.

وأكدت سحر محبوبي رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المشاركة في التنظيم والداعمة للحفل، أنه يربط بين شعبي مصر والإمارات، قيادة وحكومة وشعبا، جسورا من المحبة ومشاعر الأخوة الوطيدة، التي انعكست بشكل إيجابي على العلاقات المتميزة في مختلف المجالات.

أغني واستعراضات سينمائية وراقصة

أضافت سحر محبوبي: «في هذا الصدد، نقيم احتفالية خاصة لتكريم نجمات الزمن الجميل برعاية دار أوبرا دبي، على مدار 3 أيام في ظل أجواء تاريخية تحمل عبق التاريخ المصري، من خلال بناء ديكورات خاصة لقصر ملكي يتخلل أركانه كل ما يعيد ذكريات الماضي بإمكانيات وتحضيرات معاصرة، وتقنيات تكنولوجية عالية».

وتابعت: «تغنى البحرينية نجمة عبد الله مجموعة متنوعة من أغانى كوكب الشرق أم كلثوم، إضافة إلى استعراض سينمائي بنكهة مصرية لسعاد حسنى وعبد الحليم حافظ، إلى جانب افتتاح الحفل باستعراض راقص مجمع لنجمات الرقص الشرقي الراحلات سامية جمال وتحية كاريوكا ونعيمة عاكف، بقيادة محمد فرماوى من فرقة رضا للفنون الشعبية».