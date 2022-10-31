ريهام عبد الحكيم وحفيدة «الموجي».. تفاصيل الليلة الـ13 من «الموسيقى العربية»

تستمر فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية إذ أصبحت الحفلات مقتصرة على محافظة القاهرة بعد أن انتهت الحفلات في الإسكندرية والبحيرة، وفي السطور التالية نكشف تفاصيل الليلة الـ13 من مهرجان «الموسيقى العربية».

ريهام عبد الحكيم وفرح الموجي نجوم حفل الموسيقى العربية

ومن المقرر أن تحيي الفنانة ريهام عبد الحكيم بمصاحبة فرقتها الموسيقية، حفلا في الثامنة مساء غد الثلاثاء، على مسرح النافورة يسبقها فاصلاً غنائيا للنجم العراقي همام إبراهيم وفرح حفيدة الموسيقار الراحل محمد الموجي.

وفى السابعة مساء غدا على المسرح الخارجي، ستقدم فرقة أنغام الشرق بقيادة المايسترو إبراهيم فاروق باقة من مؤلفات الموروث الغنائي العربي.

كان قد انطلق حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الـ 31 بدار الأوبرا المصرية، بحضور كل من وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح الموسيقار علي إسماعيل، تقديرا لمشواره الغنائى الكبير المليء بالإنجازات.

مهرجان الموسيقى العربية ينتهي 3 نوفمبر

ومن المُقرر أن تستمر فعاليات مهرجان الموسيقى العربية حتى يوم الخميس 3 نوفمبر المقبل، وتضم فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، 39 حفلا غنائيا وموسيقيا، بمشاركة 99 فنانا من 9 دول عربية هي مصر، والمغرب، والأردن، ولبنان، وسوريا، والعراق، والبحرين.

ويشارك نخبة من نجوم الفن في فعاليات المهرجان، بينهم الموسيقار الكبير عمر خيرت، والمايسترو سليم سحاب، والفنان محمد منير، وهاني شاكر، وراغب علامة، وكارول سماحة، وديانا حداد، ومدحت صالح، وأصالة، ونخبة من نجوم الفن.