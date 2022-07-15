الأحد.. إعادة حلقة ريهام عبد الحكيم ضيفة واحد من الناس على شاشة الحياة

في حلقة خاصة واحتفالية مع الطرب والأغاني الرومانسية، تحل المطربة ريهام عبد الحكيم ضيفة ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، في العاشرة مساء.

كواليس أدائها شخصية "أم كلثوم"

وتشدو ريهام، خلال الحلقة، بباقة من أجمل أغاني الحب والطرب الأصيل، كما تتحدث عن بدايتها الفنية وكواليس أدائها لشخصية «أم كلثوم» وهي صغيرة بأحداث مسلسل «أم كلثوم».

ريهام عبد الحكيم ومسرحية "رابعة زهرة العاشقين"

كما تتحدث ريهام عبد الحكيم عن مشاركتها بمسرحية «رابعة زهرة العاشقين» وجسدت شخصية رابعة العدوية، وكيف غنت على مسارح الأوبرا المصرية وهي في سن الثانية عشرة، وتتحدث عن سبب عدم استمرارها فى تجربة التمثيل.

كما تكشف ريهام سر لقائها الأول مع المايسترو سليم سحاب الذي يسكن في نفس العمارة التي تقيم فيها، كما تتحدث عن كواليس غنائها لأغنية فيلم "عسل أسود" والنجاح الذي حققته الأغنية.

يذاع "واحد من الناس" الأحد المقبل في العاشرة مساءً على شاشة "الحياة".