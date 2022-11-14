مصرع موظف صدمته سيارة مسرعة في الدقي.. «كان بيعدي الطريق»

شهد شارع التحرير، بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة، حادثًا مأساويًا، حيث صدمت سيارة موظفا بمعمل تحاليل أثناء عبوره الطريق، ليسقط جثة هامدة في الحال، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة، وأحال اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة للتحقيق.

سيارة تصدم شابا أثناء عبوره الطريق

وورد إخطار للمقدم عمرو فاروق رىيس المباحث، يفيد تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغ بوجود حادث تصادم ووقوع متوف بشارع التحرير أمام كلية التربية النوعية بدائرة القسم، وتبين أنه أثناء سير السيارة قياده شاب، 22 سنة، بدون عمل، اصطدمت بموظف بمعمل تحاليل، 24 سنة، ومقيم في منطقة بين السرايات بالدقى، وتوفى إثر إصابته بكسور متفرقه بالجسم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على سائق السيارة وقائدها، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة دون قصد.

وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، والتي أمرت بحبس السائق 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الموقف القانوني

وحول الموقف القانون للواقعة، قال المحامي والخبير القانوني محمد سمير لـ«الوطن»، إن المادة 238 من قانون العقوبات نصت على: «من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين»، وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا، بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .