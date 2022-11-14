ضبط 1573 قضية تموينية في حملات على الأسواق خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1573 قضية تموينية متنوعة.

ضبط 446 قضية بيع بأزيد من السعر

وضبطت شرطة التموين 7 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت 91.500 طن أرز أبيض ومكرونة، و4 أطنان دقيق أبيض و1784 لتر زيت طعام، كما تمّ ضبط 446 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء، وجرى ضبط 707 قضايا في مجال مخالفات المخابز، و22 قضية استيلاء على السلع المدعومة.

تمّ ضبط مدير مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص في القاهرة وبحوزته 21 طن مكرونة وأرز ، معبأة داخل شكائر لحجبها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وجرى ضبط قائد سيارة حال وقوفها بمضرب أرز دون ترخيص في كفر الشيخ محملة بـ15 طن أرز، ومدير محل ومخزن لتجارة السلع الغذائية بالقاهرة وبحوزته 9 أطنان سلع غذائية، ومدير مصنع لتعبئة السكر التمويني في الجيزة وبحوزته 7 أطنان سكر تمويني محظور تداولها.

ضبط 29 قضية تهريب

كما تمّ ضبط مالكة محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بالمنوفية وبحوزتها 8 أطنان أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر دون مستندات ومالك مخزن لتجارة مواد البناء بقنا وبحوزته 15 طن أسمنت دون مستندات، وجرى ضبط مدير محطة لتموين السيارات بالقاهرة لتجميعه 45 ألف لتر مواد بترولية سولار بعد تجميعها للإتجار بها في السوق السوداء، وفي حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط 29 قضية.