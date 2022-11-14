ضبط مدير مركز لعـلاج الإدمـان دون ترخيص في البدرشين

ضبطت الأجهزة الأمنية بالجيزة بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، مدير مصحة دون ترخيص لعـلاج الإدمـان بالبدرشين.

تفاصيل الواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة بمنشور لأحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء خطف واحتجاز شخص بزمام مركز شرطة البدرشين، بالانتقال والفحص بقيادة المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين أمكـن تحـديـد الموقـع المشـار اليـه، وتبين أنـهـا مـصـحـة ـدون ترخيص لعـلاج الإدمـان كائنـه بطريـق المريوطيـة ، دائـرة مركز البدرشـين ملك مسن 62 عامًا، وبالتنسيق مع الإدارة العامــة لمكافحـة المخـــدرات، وإدارة العلاج الحرة بوزارة الصحة، تم مداهمة المكان وتبين تواجد 30 حالة منهم مرسل الاستغاثة 33 سنة، وبصحبته شقيقه النزيل.

الشرطة تستدعي أسرة النزيل

وباستدعاء أسرته، قررت أنها أحضرتهما للمصحة بقصد العلاج وعدم صحة استغاثتهما وتم تحرير محضرا لمدير المنشأة لعدم وجـود تـرخيص، وتم التنسيق مع الإدارة العامة للصحة النفسية الكائنة بمستشفى العباسية للصحة النفسية، وجرى اصطحاب النزلاء وإيداعهم لاستكمال علاجهم.