تجديد حبس 3 متهمين بالإتجار في المخدرات بمدينة 15 مايو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، حبس 3 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهاهمهم بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

وفي سابق تسلمت جهات التحقيق 3 تقارير من المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي الخاصة بالمتهمين الثلاثة، وكلفت المباحث الجنائية سرعة إجراء التحريات، كما أمرت بعرض المتهمين الثلاثة على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيهم المخدرات أو من عدمه.

المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي

وكشفت التقارير الثلاثة التي تسلمتها النيابة أن التحاليل أثبتت إيجابية العينات المخدرة المضبوطة بحوزة «كريم.م.د» المضبوط بـ5 قطع من مخدر الحشيش، القضية التي حمل رقم 2311 جنح 15 مايو لسنة 2022، و«محمد.ع.م.ع» المضبوط بـ13 قطعة من مخدر الحشيش، القضية التي حملت رقم 2593 جنح 15 مايو لسنة 2022، و«إسلام.خ.ي.م» المضبوط بقطعتين من مخدر الحشيش، القضية التي حملت رقم 2587 جنح 15 مايو لسنة 2022.

الموقف القانوني

قال المحامي والخبير القانوني أحمد علي لـ«الوطن»، إن المادة 34 من قانون العقوبات نصت على أن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه: «كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، و كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض، و كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل. تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه».