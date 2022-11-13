حبس عامل قتل شقيقه لخلافات مالية في سوهاج.. مشادة كلامية تطورت لمشاجرة

أمرت جهات التحقيق المختصة في سوهاج بحبس عامل أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل شقيقه بأعيرة نارية؛ إثر خلافات مالية بينهما.

تفاصيل الواقعة

وفي وقت سابق، تلقى اللواء محمد عبدالمنعم مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من الأهالي بدائرة المركز، بالعثور على جثة مُزارع ثلاثيني مُسجاة أمام منزله.

وتبين أن الجثة لـ«س ح س»، 34 عاما، مزارع، ويقيم بذات الناحية، وبمناظرتها تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين إصابته بطلقتين ناريتين بالظهر والقدم اليُمنى.

وأثبتت التحريات حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وشقيقه «م. ح. س. ا»، 37 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية؛ بسبب اعتياد المجني عليه التعدي على والدته وطلب مبالغ مالية منها، وتطورت المشادة لمشاجرة تعدى خلالها المجني عليه على شقيقه بالضرب، وأطلق الأخير أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته؛ ما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته.

نقل الجثة إلى المشرحة

ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي، وجرى ضبط المتهم والسلاح المُستخدم عبارة عن بندقية آلية و3 طلقات من ذات العيار بإرشاده، وبمواجهته أقر بأرتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وقال مهران أبو العزم، المحامي، إن المادة 2344 من قانون العقوبات نصت على معاقبة مرتكب جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو تلتها أو اقترنت بها جناية أخرى؛ موضحا أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضي بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.