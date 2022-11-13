حبس المتهم بسرقة شقة سيدة بالقاهرة.. وقانوني يوضح العقوبة

«وهي ماشية سابت شنطتها على السلم، فأخدت المفتاح وطلعت لما مشيت، وأخدت الحاجة»، هكذا بدأ المتهم بسرقة منزل سيدة في القاهرة اعترافاته في جلسة استماع أمام النيابة العامة، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وسرعة إجراء التحريات.

عقوبة السرقة

وقال المحامي حسن شومان إن عقوبة السرقة في المادة 318 من قانون العقوبات، تنص على معاقبة المتهم مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

وأضاف «شومان»، أنه يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مباحث قسم شرطة الجمالية بلاغا بقيام أحد الأشخاص بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن غير الحقيقي، وعقب تقنين الإجراءات وسرعة التحريات، تم ضبط المتهم وبحوزته مشغولات ذهبية وأموال، وتبين أنه بائع جوال وقام بسرقة منزل سيدة مسنة بالقاهرة.

وبمواجهته اعترف بسرقة المضبوطات من داخل شقة المجني عليها، وأنه قام بسرقة المفتاح أثناء خروجها من المنزل ونسيانها حقيبتها على السلم، وتم التحفظ على المضبوطات.

وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.