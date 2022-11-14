انتظام وهدوء في لجان اختبارات مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن بكفر الشيخ

سادت حالة من الهدوء والانتظام بفعاليات اليوم الثالث لمسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، والذي خُصص لاستكمال المتقدمين من مكاتب التحفيظ الخارجية بمركز كفر الشيخ، الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف، وأُجريت اختباراتها صباح اليوم الاثنين.

ويتابع الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، سير العمل بالمسابقة لحظة بلحظة منذ انطلاق اليوم الأول لفعالياتها، والتي تُقام فعالياتها بقاعات معهد كفر الشيخ الثانوي بنين، المجاور للمنطقة، بحضور محمد محمود، موفد متابعة المسابقة من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

اتباع كافة وسائل الحزم والدقة عند وضع الدرجات

وأشار رئيس المنطقة، إلى أهمية تطبيق كافة التوجيهات الواردة من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بشأن ضوابط سير المسابقة، كما شدّد على اتباع كافة وسائل الحزم والدقة عند وضع الدرجات والحرص على إعطاء كل طالب ما يستحق، موجهًا القائمين على المسابقة بتذليل أي صعبات أمام المتسابقين وأولياء أمورهم، وتسهيل كافة الإجراءات لدخول المتسابقين اللجان بكل يُسر.

وفي سياق متصل، أوضح الشيخ أحمد رمضان، مدير إدارة شئون القرآن بالمنطقة، بأن المسابقة تُقام بنظام التوثيق فيديو بالصوت والصورة لضمان كافة صور النزاهة والشفافية وإعطاء كل ذي حقٍ حقه، لافتًا أنه يتم تقسيم المتقدمين على 7 لجان، يُشرف على تقييمهم مجموعة متميزة من موجهي شئون القرآن الكريم بالمنطقة، بمعاونة مسئولي الحاسب الآلي بالمنطقة، وبعضًا من مُعلميه.