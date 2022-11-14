«البترول»: مشروعان لخفض استخدام الحقائب البلاستيكية والوصول لـ«صفر نفايات»

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في فعاليات جلسة التوصيات الختامية للمرصد المتوسطي للطاقة، والتي عُقدت بعنوان «مكافحة المخلفات البلاستيكية، أهداف وابتكارات وحلول الوصول لصفر مخلفات.. نظرة متعمقة في منطقتي البحر والمتوسط وجنوب شرق آسيا ودول الجزر الصغيرة النامية».

وذكر «الملا»، أن وزارة البترول تعمل على تنفيذ مشروعين بارزين مهمين لتحقيق هدف مصر لخفض استخدام الحقائب البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتقليل من النفايات.

وعُقدت الجلسة برئاسة هدى بن جنات مدير عام المرصد المتوسطي للطاقة، ومشاركة المهندس محمد الهامل الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، وجويل كوليسيو نائب المدير عام التنفيذي للوكالة الفرنسية لإدارة البيئة والطاقة، واليز دي ايبنو مسوؤل العلاقات العامة والاتصال الدولي، والمتحدث الرسمي لمنظمة «منظفي البحار»، وفيليب دوبردراند نائب مدير العمليات الدولية فى الأمانة العامة لوزراء تنسيق التحول البيئي فى مجال تحول الطاقة.

أضرار النفايات البلاستيكية على البيئة البحرية

وفى الكلمة التي ألقاها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أكد أهمية تنفيذ حلول تقنية، ورفع الوعي لضمان تصرفات أفضل من الجميع، لافتا إلى أن الأضرار البيئية للنفايات البلاستيكية تتضمن مخاطر على البيئة البحرية، تشمل انقراض الحيوانات وتدمير الشعب المرجانية وزيادة الاحتباس الحراري.

وأشار إلى أن قمة «COP 27» فتحت آفاقاً لمناقشات مهمة، والبحث وعرض الحلول لمشكلات حقيقية تؤثر على المناخ، مثل مشكلة المخلفات البلاستيكية وما تسببه من أضرار بيئية، والحاجة للتشارك بين كل الأطراف المعنية لوضع الاستراتيجيات والسياسات والاتفاقيات والتمويل والدعم المناسب وتوفير التكنولوجيات، وأن هذا الاجتماع يعزز من قمة هذا العام ، حيث يشير إلى أن الحلول للتغلب على مشاكل التغير المناخى موجوده بالفعل.

وأوضح، أن مصر أطلقت استراتيجية وطنية لخفض الآثار السلبية للاستهلاك الزائد للحقائب البلاستيكية على الصحة والبيئة والاقتصاد والمجتمع ككل، وتستهدف خفض استخدام الحقائب البلاستيكية أحادية الاستخدام بحلول عام 2050، لافتا إلى أن مدينة شرم الشيخ أعلنت وقف التعامل بهذه الحقائب.

«الملا»: ضرورة التعاون لمكافحة أضرار النفايات البلاستيكية

ولفت الوزير إلى أن وزارة البترول تعمل على تنفيذ مشروعين بارزين مهمين لتحقيق هدف مصر لخفض استخدام الحقائب البلاستيكية أحادية الاستخدام، وهما إنتاج البولي لاكتيك أسيد واستخدام نفايات البلاستك لإنتاج الزيت واستخدامها لإنتاج الإيثلين الأخضر، مما يغلق الحلقة في نفايات البلاستيك التي لا يمكن التخلص منها.