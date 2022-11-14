«التموين»: مد مهلة بيع الدقيق للمخابز السياحية بأسعار مخفضة إلى ديسمبر

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تزايد عمليات شراء الدقيق استخراج 72% من مطاحن الوزارة، للمخابز التي تنتج رغيف العيش السياحي والفينو، خاصة بعد قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بمد فرصة شراء الدقيق من المطاحن حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.

سعر طن الدقيق من وزارة التموين

واستهدفت وزارة التموين من قرار منح المخابز السياحية ومصانع المكرونة الدقيق بسعر مخفض من مطاحن وزارة التموين، توفير السلع من العيش السياحي والمكرونة بسعر عادل أمام المواطنين، إذ أتاحت وزارة التموين للمخابز الخاصة الحصول على الدقيق منها بسعر 10 آلاف جنيه للطن بتخفيض يصل إلى ثلاثة ألاف جنيه عن سعر طن الدقيق في السوق المحلية.

أسعار الخبز السياحي والفينو

وقالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن هناك عددا كبيرا من المخابز السياحية في محافظات القاهرة الكبرى على وجه التحديد اشتركوا في منظومة شراء الدقيق من مطاحن وزارة التموين بالسعر المخفض، فضلا عن مخابز محافظتي المنوفية والاسكندرية، وذلك مقابل الالتزام بسعر بيع الخبز السياحي والفينو للمواطنين وفقا للأسعار التالية:

** سعر بيع الرغيف السياحي الحر وزن 75 جرامًا بجنيه واحد.

** سعر بيع الرغيف الفينو وزن 40 جرامًا بـ 75 قرشًا.

** سعر بيع رغيف الفينو 60 جرامًا بجنيه واحد.

كما اشترطت وزارة التموين، على المخابز السياحية أن تكون مرخصة من أجل الحصول على الدقيق من هيئة السلع التموينية بالسعر المدعم، مع إظهار وتعليق قائمة بأسعار بيع الخبز الحر والعيش الفينو، وعدم تمكين المخابز السياحية التي تعمل دون ترخيص من شراء الدقيق من الهيئة العامة للسلع التموينية إلا بعد توفيق أوضاعها.