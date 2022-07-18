تكلفة تصنيع رغيف العيش البلدي.. سعره ثابت عند 5 قروش للمواطن

حصلت «الوطن» على نص قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، الذي أقر فيه تعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم بالمخابز البلدية، وذلك بعد صدور قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 581 لسنة 2022، الذي تضمن تحديد أسعار المواد البترولية ومنها السولار.

وأوضحت مصادر لـ«الوطن» أن وزارة التموين ستتحمل قيمة صافي التكلفة الجديدة، على أن يستمر بيع سعر الرغيف للمواطن على بطاقة التموين عند 5 قروش فقط.

تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي

ونص قرار وزير التموين، في مادته الأولى على أنه سيتم احتساب تكلفة تصنيع رغيف العيش بالمخابز البلدية التي تستخدم السولار في عملية التصنيع والإنتاج لتصبح على النحو التالي:

1 - رغيف خبز (ماو) طري إجمالي تكلفة تصنيعه 18.62 قرش، وصافي تكلفة التصنيع 13.21 قرش، وهو رغيف العيش البلدي العادي.

2 - رغيف خبز (ماو) ملدن إجمالي تكلفة تصنيعه 20.00 قرش، وصافي تكلفة التصنيع 14.59 قرش، وهو رغيف العيش البلدي المحمص.

3 - رغيف خبز (مجر) إجمالي تكلفة تصنيعه 17.99 قرش، وصافي تكلفة التصنيع 12.54 قرش، وهو رغيف العيش الشامي، الذي تنتجه بعض المخابز البلدية في محافظات وجه بحري.

كما شمل قرار وزير التموين أن تتضمن إجمالي تكلفة التصنيع ما يسدده المواطن 5 قروش للرغيف وقيمة تأمينات عمال المخابز.

فيما نصت المادة الثانية من القرار الوزاري على أن تسدد الهيئة العامة للسلع التموينية صافي تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية، التي تعمل بوقود السولار، وفق ما جاء في المادة الأولى، وطبقا لما يتم إثباته من مبيعات خبز على النظام بموجب البطاقات التموينية الذكية بموجب ماكينات الصرف بكل مخبز.

واختتم قرار وزير التموين في مادته الثالثة على تنفيذ القرار والعمل به من تاريخ صدوره 17 يوليو 2022.

مواصفات رغيف العيش البلدي

تجدر الإشارة إلى أن مواصفات رغيف العيش البلدي المدعم الذي يصرف للمواطنين على بطاقة التموين من المخابز البلدية، تتمثل في التالي:

1 - ثمنه 5 قروش فقط.

2 - وزنه 90 جراما.

3 - كل مواطن مقيد على البطاقة مستحق له عدد 5 أرغفة يوميا.

4 - كل جوال دقيق بلدي وزن 50 كيلوجرامًا ينتج 725 رغيفًا وزن 90 جرامًا.

فيما أعلنت وزارة التموين مسبقًا، أنها تنتج يوميا 270 مليون رغيف من خلال المخابز البلدية من أجل صرف حصة المواطنين حاملي البطاقات من الخبز يوميا.