شعبة المخابز: رغيف العيش لن يتأثر بتحريك أسعار السولار

قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إن تحريك أسعار المواد البترولية لن يكون له أي تأثير على سعر رغيف العيش.

وأضاف رئيس شعبة المخابز، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أي تحريك في أسعار السولار لن يكون له أي تأثير على أسعار رغيف العيش، مؤكدًا أن رغيف العيش مدعم من الدولة وهو ما يجعله لا يتأثر بهذه الزيادة.

قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية، بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي، والتوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع «يوليو / سبتمبر 2022».

ووفقاً لبيان اللجنة اليوم عن تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، جاءت الأسعار كالتالي:

سجل لتر البنزين 80 سعر 8 جنيهات، ولتر البنزين 92 بلغ 9.25 جنيه بعد الزيادة، فيما بلغ سعر لتر البنزين 95 بعد الزيادة 10.75 جنيه.

أسعار السولار

وفيما يخص أسعار السولار، أعلنت اللجنة زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه / لتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء .