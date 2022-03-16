4 سيناريوهات لتحديد سعر «رغيف العيش» السياحي.. بينها البيع بالكيلو

قالت مصادر مطلعة لـ«الوطن»، إنّ وزارة التموين والتجارة الداخلية تبحث عدة آليات لضبط سعر رغيف العيش الحر، غير المُدعم، مؤكدة أن الوزارة ستنتهي من الآليات بناء على تفويض مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأربعاء لوزارة التموين بالتعامل مع ملف تسعير رغيف الخبز الحر الذي تنتجه المخابز السياحية.

وأكدت المصادر لـ«الوطن»، أنّ هناك 4 آليات مطروحة للنقاش بين وزارة التموين والجهات المعنية من بينها الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات وشعبة الحبوب، بهدف التشاور بشأن المقترحات التي ستتقدم بها وزارة التموين لمجلس الوزراء من أجل تنفيذها خلال 3 أشهر طبقا لقرار مجلس الوزراء.

4 سيناريوهات لتحديد سعر «رغيف العيش» الحر غير المدعم

وعن الآليات التي تفكر فيها وزارة التموين والتجارة الداخلية، قالت المصادر إن هناك أكثر من اقتراح يتمثل في التالي:

1- إقرار وزن واحد وثابت لـ رغيف الخبز الحر مع إقرار سعر ثابت أسوة بنظام رغيف الخبز البلدي المدعم والمحدد له سعر ووزن ثابت.

2- بحث مقترح شعبة المخابز ببيع الخبز بالكيلو جرام وليس بالرغيف.

3- تخفيض سعر الدقيق المورد من المطاحن للمخابز السياحية حتى يتم تخفيض سعر الخبز المنتج.

3- بحث نوعية الدقيق المستخرج المورد من المطاحن للمخابز سواء دقيق استخراج 72٪؜ أو استخراج 76٪؜.

وأكدت المصادر أنّ وزارة التموين ستعقد على وجه السرعة اجتماعاتها مع الشعب والاتحادات لبحث ضبط المنظومة وتقديم المقترحات النهائية لمجلس الوزراء.

جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، تقوم خلال هذه الفترة بتوفير وطرح كافة السلع الغذائية، وياميش رمضان، داخل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحرة والمتنقلة، على مستوى محافظات الجمهورية، بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 30 %، لجميع المواطنين، استعدادا لحلول شهر رمضان الكريم.