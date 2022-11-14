جمعية صوت شباب مصر تستعرض جهودها لمواجهة تغير المناخ في COP27

شارك أعضاء جمعية صوت شباب مصر، في العديد من فعاليات COP27 بشرم الشيخ، وكان منها إقامة الجمعية جلسة «شباب من أجل العمل المناخي» بالمنطقة الزرقاء للأمم المتحدة، حيث تناولت الجلسة موضوعات وأفكار مهمة، حيث رحبت مديحة عاشور، المسؤول الإعلامي بجمعية صوت شباب مصر، بالحضور، وعرّفتهم بالجمعية، قائلا إنّها من أقوى المنظمات الحاضنة للجهود الشبابية في مصر، والتي بدأت برحلة كبيرة في الجامعات المصرية كحركة طلابية تمثل الأغلبية بالاتحادات الطلابية، ثم تطورت وأصبحت تغطي جميع المجالات الشبابية بغالبية محافظات مصر كجمعية، وعملت الفترة الماضية بشكل كبير على قضية المناخ.

«ماراثون شباب من أجل البيئة» بحضور 600 شاب وفتاة

واستعرض سعد نديم، المستشار العام ومؤسس جمعية صوت شباب مصر، جهود الجمعية مؤخرا في مجال التغيرات المناخية، والذي شمل عدد من المشروعات التنموية الهادفة لتنمية المجتمعات الشبابية، وكان آخرها «ماراثون شباب من أجل البيئة»، بحضور 600 شاب وفتاة، ويهدف لاستغلال الطاقة النظيفة وتوفير المحروقات، ونجح بحضور وزراء البيئة والشباب والرياضة.

وتابع: «بعد الماراثون بدأت جلسة دور الشباب والمبادرات المجتمعية في التصدي لظاهرة المناخ بالأسبوع العربي للتنمية المستدامة، تحت رعاية رئاسة الجمهورية وبحضور وزراء التنمية المحليه والبيئه، كما تمت بذات الجلسة المشاركه في مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري».

البرنامج القومي للتوعية بالتغيرات المناخية

وأضاف نديم، أنّه وجميع الشباب المشارك يفخرون كمصريين باستضافة مصر لقمة المناخ، التي انتقلت من خلالها الجمعية من مرحلة طرح الأفكار والمناقشات، إلى مرحلة التنفيذ الواقعي لما جاء في توصيات الجلسات فيما يخص الشباب، ومن هذا المنطلق بدأت الجمعية آليات إطلاق «البرنامج القومي للتوعية بالتغيرات المناخية» لتنفيذه داخل الجامعات المصرية ومراكز الشباب خلال الفترة المقبلة، كما يمتد نشاط البرنامج لتنفيذه على المستوى العربي والأفريقي، وتعرض الجمعية نتائج ومخرجات البرنامج وما تم تنفيذه خلال قمة المناخ المقبلة في دبي.

أهمية قضية المناخ

وأكدت إنجي سليمان، ممثلة هيئة بلان إنترناشيونال، التي يمتد نشاطها لنحو 77 دولة حول العالم، أنّ قضية المناخ مهمة للغاية في ظل المجاعات والأزمات والكوارث التي تحدث بسبب تلك التغيرات، ووجّهت الشكر لجمعية صوت شباب مصر، وثمّنت جهودها من خلال برامج وأنشطة مؤثرة وفعالة في مجال المناخ وغيرها من قضايا الشباب، كما أعربت عن سعادتها بالتعاون مع صوت شباب مصر، وتتطلع ممثلة هيئة بلان إنترناشيونال إلى مزيد من التعاون.