وزير الخارجية: قمة المناخ COP27 تسعى إلى تحقيق نتائج ملموسة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، الرئيس الحالي لقمة المناخ COP27، إنّ القمة الحالية المنعقدة في مدينة شرم الشيخ، تسعى إلى تحقيق نتائج ملموسة نفخر بها جميعا، لافتا إلى أنّ المشاركون في القمة انتهوا من العمل الخاص ببعض القضايا، ولا يزال هناك الكثير الذي ينتظرهم لمواجهة أزمة المناخ.

فعاليات قمة المناخ COP27

وأضاف شكري، خلال كلمته في إحدى جلسات قمة المناخ COP27 التي تنظمها مدينة شرم الشيخ: «يجب أن نتحرك وننتقل إلى مستويات أعلى من المساهمات الدولية، وتكون لدينا مشاركات واستشارات مع المجموعات المختلفة، ورأيت كيف سيكون العمل خلال الأيام المقبلة».

3 مسارات

وتابع الرئيس الحالي لـCOP27، أنّ العمل في الأيام المقبلة سيكون على 3 مسارات، الاستمرار في المناقشات الفنية والبنود الخاصة بالأجهزة الحاكمة فيما يتعلق بالقضايا المختلفة للوصول إلى اتفاقات وسياسات، والثاني استمرار المشاورات الرئاسية بشأن تغطية القرارات المتعلقة بالقضايا التي تم طرحها في الجلسات الافتتاحية، والثالث أن يكون هناك استشارات وزارية تركز على القضايا السياسية التي تبدأ من الأربعاء المقبل.