وزير الري: آلية لتنفيذ المبادرة المصرية للمياه بالتعاون مع الشركاء الدوليين

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن الدولة المصرية أطلقت عدة مبادرات خلال فعاليات COP 27 بمدينة شرم الشيخ، واصفًا الحدث بالعظيم، إذ أن المشاركة كبيرة جدًا، ولأول مرة في التاريخ يكون هناك يوم للمياه بمؤتمر المناخ.

مبادرة التكيف والمرونة المناخية في قطاع المياه ب COP 27

وأضاف «سويلم»، خلال تقرير تلفزيوني على فضائية «النيل للأخبار»، أنه أخيرًا تم وضع المياه في قلب العمل المناخي، مشيرًا إلى أن اليوم شهد إطلاق مبادرة التكيف والمرونة المناخية في قطاع المياه التي تم طرحها خلال فعاليات COP 27، وسط حضور أعداد كبيرة من المؤسسات الدولية والدول وممثلين عن الدول وسفراء دول العالم وعدد من الوزراء، لافتًا إلى أن المبادرة لاقت استحسان كبير جدًا.

مشروعات محددة بمبادرة مصر للمياه

وأوضح وزير الموارد المائية والري أن المبادرة تشمل مشروعات محددة سيتم تطبيقها في أفريقيا، وستمتد خارج القارة السمراء أيضًا، مشيرًا إلى أن مصر سيكون لها نصيب كبير من المشروعات التي سيتم إقامتها، والتي تستهدف العمل على التكيف مع التغيرات المناخية.

مركز مقره مصر لبحث رفع كفاءة المياه للأفارقة

وأكد أن المركز المقرر إنشائه بمصر سيعمل على رفع كفاءة المياه للأخوة الأفارقة، فعلى الرغم من الشراكة مع المؤسسات والدول الأخرى، إلا أن التركيز الأكبر سيكون على الوضع الأفريقي والأخوة الأفارقة بمجال المياه، لافتًا إلى ضرورة حصولهم على التدريب والتمويل فيما يخص المياه.

آلية للتنفيذ بالتعاون مع الشركاء الدوليين

وأشار وزير الموارد المائية والري إلى العمل على وضع آلية التنفيذ خلال الفترة المقبلة وحتى بداية يناير المقبل، متضمنة أهم الأبعاد وأهم المشروعات التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع الشركاء الدوليين، مؤكدًا أن مبادرة المياه أطلقتها الرئاسة المصرية لكنها مبادرة عالمية وسيتم وضع الخطوط العريضة لها بالتعاون مع الشركاء الدوليين