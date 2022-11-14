رئيس المجلس الدولي للمتاحف: استخدام الخلايا الشمسية في الإضاءة أمر مهم

قال الدكتور أسامة عبدالوارث، رئيس المجلس الدولي للمتاحف، إن قرار وزارة السياحة والآثار باستخدام الخلايا الشمسية في إضاءة المتاحف تعد من الخطوات الأولى لمشروع متحف أخضر، موضحا أنه أمر مهم ويعد ابتكارا جديدا يعود بالنفع على المتاحف للحد من استخدام وسائل الطاقة التقليدية، واستخدام وسائل طاقة متجددة تحافظ على البيئة.

حماية الآثار من التغيرات المناخية والتآكل

وأضاف رئيس المجلس الدولي للمتاحف في تصريحات لـ«الوطن»، أن الخلايا الشمسية تساعد في الحفاظ على الآثار من التغيرات المناخية والـتآكل، لأن التغيرات المناخية تؤثر بالسلب على المواقع الأثرية، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت الإجراءات والاحتياطات الكاملة واللازمة لحمايتها والحفاظ عليها عن طريق استخدام إضاءات الخلايا الشمسية والطاقة النظيفة بدلاً من الطاقة الكهربائية.

المتاحف تساعد في غرس ثقافة الحفاظ على البيئة

وتابع أن المتاحف نموذج يهيئ الناس للحفاظ على البيئة وباستخدامها للطاقة النظيفة فهذا يشكل ويغرس ثقافة الوعي، والحفاظ على البيئة لدى الناس كما أنها تحرص على زرع مساحات خضراء داخل المتاحف، ونوه بأن الوزارة بدأت التنفيذ وتجهيز المتاحف.