انتشال جثة لاعب نادي «بايونيرز» أحد ضحايا «أتوبيس الدقهلية»

توصلت جهود قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية، إلى انتشال جثمان لاعب كرة القدم في نادي «بايونيرز مواليد 2007»، المفقود الرابع من ضحايا حادث أتوبيس ميت غمر، بعد أن تمكنت من انتشال 3 جثامين على مدار الساعات الماضية، فيما استمر البحث عن جثة شاب مفقود خامس في مياه ترعة «الرياح التوفيقي»، أكدت أسرته أنه كان من ركاب الأتوبيس الذ سقط بالترعة يوم السبت الماضي.

انتشال جثة لاعب نادي بايونيرز الرياضي

وقال مصدر أمني، إن قوات الإنقاذ تمكنت من انتشال جثة «يوسف محمد زكي زاهر»، 15 عامًا، مقيم زفتى - محافظة الغربية، ولاعب كرة القدم في «نادي بايونيرز» مواليد 2007، والذي أكدت أسرته أنه انقطع الاتصال به منذ وقوع الحادث وكان متوجهًا من زفتى إلى المنصورة عن طريق موقف ميت غمر.

وينتظر أهالي قرية أوليلة مركز ميت غمر انتشال جثة شاب يدعي «عز الدين ع. ا.» 18 عاما، أكبر المتضررين في ذلك الحادث بعدد 8 ضحايا جميعهم من شباب القرية وفي عمر متقارب.

انتشال جثامين 4 ضحايا من الرياح التوفيقي

وتمكنت جهود قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية منذ ما يزيد على 50 ساعة من وقوع الحادث، من العثور على 4 جثامين أبلغت أسرهم بفقدهم وهم: جثة الطالبة «شيماء محمد صلاح»، 20 عاما، من قرية أتميده مركز ميت غمر، وجثة «حمادة إبراهيم على»، 7 أعوام، نجل سيدة توفيت هي وابنها وأختها وطفليها، وكان معهم على نفس الأتوبيس كانوا عائدين من زيارة أقاربهم في زفتى بمحافظة الغربية، وانتشل منذ قليل جثة «إسلام رضا إبراهيم فضل»، 19 عامًا، من قرية كفر بهيده مركز ميت غمر.