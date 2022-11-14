البيت الأبيض: اتفاق أمريكي صيني على معارضة استخدام النووي في أوكرانيا

أعلن البيت الأبيض، أنّ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أبلغ نظيره الصيني، شي جين بينغ، خلال اجتماعهما في بالي بإندونيسيا على هامش قمة العشرين، أنّ المنافسة بين البلدين لا يجب أن تؤدي إلى صراع، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

الأزمة الروسية الأوكرانية

وتابع البيت الأبيض، أنّ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، سيزور الصين قريبا لمتابعة نتائج قمة بايدن وشي، مشيرا إلى أنّ الرئيسين اتفقا على معارضة استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا، كما أبلغ بايدن، شي، بأنّ العالم يجب أن يشجع كوريا الشمالية على التصرف بمسؤولية.

القضايا الخلافية بين الولايات المتحدة والصين

وأوضح البيت الأبيض، أنّ بايدن، وشي، تحدّثا بصراحة عن القضايا الخلافية بين البلدين، كما بحثا الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحا أنّ بايدن أبلغ شي باعتراض واشنطن على استخدام بكين القوة ضد تايوان.

وأفادت وكالة أنباء رويترز قبل قليل، بانتهاء القمة بين الرئيسين الأمريكي والصيني في بالي على هامش قمة العشرين، موضحا أنّها استمرت 3 ساعات.