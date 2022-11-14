فتح باب المشاركة في المسابقات الفنية للعام الأكاديمي الجديد بجامعة كفر الشيخ

تنظم الإدارة العامة لرعاية الطلاب بإدارة النشاط الثقافي الفني المسابقة الفنية بين الكليات داخل جامعة كفر الشيخ، للعام الجامعي 2023/2022، وذلك في مجالات «الفنون التشكيلية، والغناء الفردي، العزف الفردي، العروض المسرحية ، الفنون الشعبية، الإنشاد الديني»، وذلك لتصعيدهم للمشاركة في المسابقات الأخرى.

كيفية معرفة شروط وموعد التقديم

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إنه على الطلبة الراغبين في معرفة شروط المسابقات للاشتراك بها، الاطلاع على التفاصيل والمواعيد المحددة للمسابقات المختلفة عبر صفحة الأنشطة الطلابية وصفحة كلية التربية النوعية بالجامعة، مؤكدا أن المسابقات تأتي لاكتشاف المواهب المختلفة في العزف والغناء والإنشاد الديني والترانيم من أبناء الجامعة.

التوجه لإدارة الأنشطة الطلابية

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، في بيان صادر اليوم، أنه يمكن معرفة التفاصيل الكاملة للمسابقة من خلال التوجه لإدارة الأنشطة الطلابية بالجامعة.