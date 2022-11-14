بعد ضبط مصحة في الجيزة.. ماهي عقوبة إنشاء مركز لعلاج الإدمان دون ترخيص؟

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، خلال الساعات الماضية، من ضبط مدير مركز لعـلاج الإدمـان دون ترخيص في البدرشين، واتخاذ الإجراءات القانونية، إذ يواجه المتهم عقوبة قانونية نوضحها خلال هذا التقرير.

أشرف ناجي المحامي بالنقض، إن قانون العقوبات لتنظيم المنشآت الطبية، رقم 51 لـسنة 1981، المعدل بأحكام القانون رقم 153 لـسنة 2004، والمعدل برقم 141 لـسنة 2006، حدد عقوبة من يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالترخيص وعملية إدارة المنشآت.

ونصت المادة على: «لكل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق، بالحبس مدة تصل لـ سنة ودفع غرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه، وتصل لـ 20 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وذلك وفقًا لقانون تنظيم المنشآت الطبية».

بداية التفاصيل

تعود تفاصيل الواقعة، عندما استغاث أحد الأشخاص بمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء باحتجاز وخطف شخص في مركز شرطة البدرشين.

وبالانتقال والفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد موقعه، وبالتحريات تبين أنها مصحة لعلاج الإدمان على طريق المريوطية وبدون ترخيص، ملك لمسن يبلغ 62 عامًا.

وبمداهمة المكان تبين تواجد 30 حالة، من بينهم مرسل الاستغاثة 33 سنة، وبصحبة شقيقه النزيل بالمصحة، استدعت الشرطة أسرة النزيل، وأقروا أنهم أحضروه للعلاج وعدم صحة استغاثتهما، وتم تحرير محضر لمدير المنشأة لعدم لإدارتها دون ترخيص، واتخاذ الإجراءات اللازمة.