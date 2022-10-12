القبض على مدير مصحة لعلاج الإدمان داخل شقة في منشأة القناطر

شقة سكنية بالطابق الرابع في إحدى عقارات منطقة بولاق الدكرور، تحولت من كونها شقة سكنية إلى مصحة لعلاج الإدمان، وبها عدد من الأشخاص يتلقون فيها العلاج بشكل غير قانوني، مستخدمين طرق تعذيب تختلف من حالة إلى أخرى، ويكون المجني عليه أحد ضحاياها، بالتعدي عليه وتعذيبه، وإلقاء القبض على مدير المصحة والتحقيق معه في الواقعة.

إصابات المجني عليه

«قطع بالرسغ وأصابع اليد اليمنى، وآثار كدمات باليدين والقدمين»، كانت تلك حالة المجني عليه بعدما استمر تعذيبه 60 يومًا بشكل متواصل داخل مصحة علاج الإدمان الواهية، لتكتشفت أسرة الضحية الأمر في إحدى الزيارات لنجلهم داخل المصحة، وأبلغوا الأجهزة الأمنية.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من أسرة المجني عليه، يفيد بقيام شخص يدير مركز لعلاج الإدمان، بالتعدي بالضرب على نجلهم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، والتأكد من صحتها.

المجني عليه له معلومات جنائية

وبعمل التحريات الأولية من قبل الأجهزة الأمنية، تبين أن المجني عليه له معلومات جنائية سابقة في عدة قضايا، كما تبين عدم وجود تراخيص من وزارة الصحة لفتح مصحة لعلاج الإدمان، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

التعدي على المجني عليه بالضرب

وكشفت التحريات أنّ صاحب المركز له معلومات جنائية سابقة في قضية مخدرات، كما تبين تعدي المتهم على المجني عليه، بالضرب وإساءة المعاملة، طوال فترة احتجازه داخل المصحة لمدة شهرين متواصلين.

حبس المتهم 4 أيام

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة، وإخطار النيابة العامة وإحالته أمامها لمباشرة التحقيقات معه، واستمعت لاعترافات المتهم، الذي أقر بارتكابه الواقعة للسيطرة على المريض، بسبب حالة الهياج التي تنتابه أثناء العلاج، وأمرت من جهتها بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.