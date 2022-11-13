إصابة 5 أشخاص في حوادث متفرقة بكفر الشيخ.. تسمم وانقلاب سيارة وموتوسيكل

أُصيب 5 أشخاص، اليوم الأحد، في حوادث متفرقة بمركزي كفرالشيخ، والحامول، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي الفحوصات، والعلاج اللازم.

وصول 5 مصابين لمستشفى كفر الشيخ العام

وتلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن كفر الشيخ، إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، بوصول 5 مصابين إلى المستشفى، في حوادث منفصلة بمركزي كفر الشيخ، والحامول.

بالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من «أحمد.ي.ا»، 25 سنة، من قرية أريمون، باشتباه مابعد الارتجاج، نتيجة انقلاب سيارة، وإصابة «أحمد.هـ.م»، 22 سنة، من حي ميت علوان، باشتباه تسمم، لتناول دواء بطريق الخطأ، و«إسلام.أ.ا»، من قرية الحلافي، بجروح وكدمات، فى انقلاب دراجة نارية، و«بدر.أ.ع»، 15 سنة، من الحامول، باشتباه تسمم، لتناول مادة بطريق الخطأ، فيما أصيبت الطفلة، «كندا.ت.م»، 3 سنوات، بتسمم، نتيجة تناول مبيد حشري.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، وحُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.