رئيس التحرير

أحمد الخطيب

إصابة 5 أشخاص في حوادث متفرقة بكفر الشيخ.. تسمم وانقلاب سيارة وموتوسيكل

كتب:

مصطفى عنز
01:58 م | الأحد 13 نوفمبر 2022
مستشفي كفر الشيخ العام

مستشفي كفر الشيخ العام

أُصيب 5 أشخاص، اليوم الأحد، في حوادث متفرقة بمركزي كفرالشيخ، والحامول، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي الفحوصات، والعلاج اللازم. 

وصول 5 مصابين لمستشفى كفر الشيخ العام

وتلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن كفر الشيخ، إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، بوصول 5 مصابين إلى المستشفى، في حوادث منفصلة بمركزي كفر الشيخ، والحامول.

بالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من «أحمد.ي.ا»، 25 سنة، من قرية أريمون، باشتباه مابعد الارتجاج، نتيجة انقلاب سيارة، وإصابة «أحمد.هـ.م»، 22 سنة، من حي ميت علوان، باشتباه تسمم، لتناول دواء بطريق الخطأ، و«إسلام.أ.ا»، من قرية الحلافي، بجروح وكدمات، فى انقلاب دراجة نارية، و«بدر.أ.ع»، 15 سنة، من الحامول، باشتباه تسمم، لتناول مادة بطريق الخطأ، فيما أصيبت الطفلة، «كندا.ت.م»، 3 سنوات، بتسمم، نتيجة تناول مبيد حشري.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، وحُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق. 

 

 

اقرأ المزيد:

رفع مياه الأمطار من مدن كفر الشيخ وغرفة عمليات لمتابعة حالة الطقس «صور»

زراعة 10 آلاف شجرة موز صديقة للبيئة في كفر الشيخ

«مواجهة الانحرافات السلوكية» ندوة توعوية لـ«شباب كفر الشيخ»

سقوط أمطار غزيرة على كفر الشيخ ودرجات الحرارة تنخفض لـ17 مئوية

توافد المواطنين على الحدائق والملاهي والرحلات النيلية في كفر الشيخ 
بقلم مصطفى عنز