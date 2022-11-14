مصرع محام على يد شقيقه بسبب خلافات الميراث في منفلوط بأسيوط

لقي شخص مصرعه على يد شقيقه إثر مشاجرة بينهما لخلافات على تقسيم الميراث في قرية بني شقير بمركز منفلوط في أسيوط، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بلاغ بمشاجرة بين شقيقين

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بورود بلاغا من الأهالي بحدوث مشاجرة بين شقيقين، وإصابة أحدهما بطلق ناري، بقرية بني شقير دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وضباط المباحث بالمركز، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب مشاجرة بين شقيقين الأول يدعى «ع. ا. ع. ا. م»، 50 عاما، محام، وشقيقه «ع. ا. ع. ا»، 45عاما، بسبب خلافات على الميراث، وأسفرت المشاجرة عن إطلاق الأخير الأعيرة النارية على الأول، وإصابته بطلق ناري، نقل على إثرها إلى المستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة به.

تحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وقال المحامي حسن عبداللطيف، لـ «الوطن»، إن عقوبة القتل تختلف من واقعة إلى أخرى، فهناك قتل عمد مع الإصرار والترصد وتصل عقوبتها للإعدام، وقتل خطأ غير معتمد بدون نية وتكون العقوبة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، وما يحدد القضية هي ظروف الواقعة والمحضر المحرر له والسلاح المستخدم.