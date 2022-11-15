تعرف على أبرز فعاليات يوم الثلاثاء 15 نوفمبر بمهرجان القاهرة السينمائي

إقبال كبير على أفلام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 44، حيث نفدت تذاكر جميع الأفلام المعروضة أمس، وشهد شباك التذاكر الخاص بعروض الأفلام المشاركة في المهرجان هذا العام، إقبالا مميزا منذ اللحظات الأولى لفتحه، وبدء إتاحة التذاكر للجمهور.

أبرز فعاليات يوم الثلاثاء 15 نوفمبر

- يوم صناعة السينما للشباب مدير الندوة: محمد تيمور، الضيوف المتحدثون: أحمد عامر، صفي الدين محمود، زياد سروجيفي مركز التحرير الثقافي10 صباحاً إلى 6 مساء.

- محادثة حول إرث جان لوك جودار المتحدث: جان ميشيل فرودون، مدير الجلسة: أندرو محسن 3 مساء - 4.30، بدار الأوبرا المصرية - مسرح الهناجر( حضور عام) .

- السجادة الحمراء لفيلم جلال الدين الساعة 7 مساء، في المسرح الكبير

- السجادة الحمراء لفيلم لا أريد أن استحيل غباراً، الساعة 9:45 مساء، المسرح الكبير.

- ندوة فيلم خبز وملح الساعة 3:30 المسرح الكبير

97 فيلما في مهرجان القاهرة السينمائي

يتضمن مهرجان القاهرة السينمائي، لهذا العام مشاركة عدد كبير من الأفلام، بلغ 97 فيلما، منقسمين إلى 79 فيلما روائيا طويلا، و18 فيلما قصيرا و10 أفلام كلاسيكية، وكل هذه الأفلام من بلدان مختلفة، حيث بلغ عدد الدول المشاركة 52 دولة.

6 أفلام مصرية تنافس في المهرجان

يشهد مهرجان القاهرة السينمائي، هذا العام مشاركة 6 أفلام مصرية، واحد منها في المسابقة الرسمية بعنوان «19 ب»، بالإضافة إلى فيلم «بعيد عن النيل»، ضمن مسابقة آفاق، وأربعة أفلام ضمن مسابقة الأفلام القصيرة، وهي: «ماما» و«صاحبتي» و«المقابلة» و«عمل الشيطان».