إقبال على شباك التذاكر في أول أيام مهرجان القاهرة السينمائي

انطلقت صباح اليوم الإثنين، أولى أيام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ44، بدار الأوبرا المصرية، بعد حفل الافتتاح الذي أقيم مساء أمس الأحد.

وشهد شباك التذاكر الخاص بعروض الأفلام المشاركة في المهرجان هذا العام، إقبالا مميزا منذ اللحظات الأولى لفتحه، وبدء إتاحة التذاكر للجمهور.

97 فيلما في مهرجان القاهرة السينمائي

يتضمن مهرجان القاهرة السينمائي، لهذا العام مشاركة عدد كبير من الأفلام، بلغ 97 فيلما، منقسمين إلى 79 فيلما روائيا طويلا، و18 فيلما قصيرا و10 أفلام كلاسيكية، وكل هذه الأفلام من بلدان مختلفة، حيث بلغ عدد الدول المشاركة 52 دولة.

6 أفلام مصرية تنافس في المهرجان

يشهد مهرجان القاهرة السينمائي، هذا العام مشاركة 6 أفلام مصرية، واحد منها في المسابقة الرسمية بعنوان «19 ب»، بالإضافة إلى فيلم «بعيد عن النيل»، ضمن مسابقة آفاق، وأربعة أفلام ضمن مسابقة الأفلام القصيرة، وهي: «ماما» و«صاحبتي» و«المقابلة» و«عمل الشيطان».

يذكر أن حفل افتتاح المهرجان الذي أقيم مساء أمس الأحد، شهد حضور عدد كبير من الفنانين، من بينهم يسرا وخالد النبوى وشريف منير وسوسن بدر وليلى علوي وإلهام شاهين.