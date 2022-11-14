رئيس التحرير

أحمد الخطيب

إقبال على شباك التذاكر في أول أيام مهرجان القاهرة السينمائي

كتب:

بسمة شطا
تصوير:

محمد خزعل
03:26 م | الإثنين 14 نوفمبر 2022
مهرجان القاهرة السينمائي

مهرجان القاهرة السينمائي

انطلقت صباح اليوم الإثنين، أولى أيام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ44، بدار الأوبرا المصرية، بعد حفل الافتتاح الذي أقيم مساء أمس الأحد.

وشهد شباك التذاكر الخاص بعروض الأفلام المشاركة في المهرجان هذا العام، إقبالا مميزا منذ اللحظات الأولى لفتحه، وبدء إتاحة التذاكر للجمهور.

97 فيلما في مهرجان القاهرة السينمائي

يتضمن مهرجان القاهرة السينمائي، لهذا العام مشاركة عدد كبير من الأفلام، بلغ 97 فيلما، منقسمين إلى 79 فيلما روائيا طويلا، و18 فيلما قصيرا و10 أفلام كلاسيكية، وكل هذه الأفلام من بلدان مختلفة، حيث بلغ عدد الدول المشاركة 52 دولة.

6 أفلام مصرية تنافس في المهرجان

يشهد مهرجان القاهرة السينمائي، هذا العام مشاركة 6 أفلام مصرية، واحد منها في المسابقة الرسمية بعنوان «19 ب»، بالإضافة إلى فيلم «بعيد عن النيل»، ضمن مسابقة آفاق، وأربعة أفلام ضمن مسابقة الأفلام القصيرة، وهي: «ماما» و«صاحبتي» و«المقابلة» و«عمل الشيطان».

يذكر أن حفل افتتاح المهرجان الذي أقيم مساء أمس الأحد، شهد حضور عدد كبير من الفنانين، من بينهم يسرا وخالد النبوى وشريف منير وسوسن بدر وليلى علوي وإلهام شاهين.

اقرأ المزيد:

كاملة أبو ذكري عن تكريمها في مهرجان القاهرة: كنت أتمنى تكون أمي موجودة

ناهد السباعي تكشف تفاصيل فيلمها «19 ب»: أتوقع يحصل على جائزة مهرجان القاهرة

فعاليات ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي: ندوتان و3 أفلام ومحاضرة

برنامج «8 الصبح» يقدم ملخصا لفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي 2022 يوميا
بقلم بسمة شطا