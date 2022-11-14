برنامج «8 الصبح» يقدم ملخصا لفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي 2022 يوميا

كشف برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة dmc، عن أنّه سيقدم رسالة يومية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتقدمها مراسلة البرنامج سالي طراد، تشمل عرض فعاليات وأنشطة المهرجان يوميا وحتى انتهاء المعرض.

فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

وانطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في نسخته الـ44 بحضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء والإعلاميين، في دار الأوبرا المصرية، وبدأت فعاليات الحفل، بعرض غنائي من أعمال الفنان الراحل سمير صبري.

وقال المخرج أمير رمسيس، مدير مهرجان القاهرة السينمائي، إنّ المهرجان يضم أفلاما وأعمالا مهمة جدا، حائزة على أهم الجوائز بالمهرجانات الكبرى، إضافة إلى عروض عالمية مهمة، وعروض احتفالية.

تكريم لعدد من المخرجين والممثلين الكبار

وأضاف: «فيلم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي مش هيشوفه الجمهور غير في شهر يناير اللي جاي في السينمات، كمان المهرجان فيه ضيوف مهمين جدا، وهيكون فيه تكريم لعدد من المخرجين والممثلين الكبار، أعتقد إنّ عندنا دورة شيقة للغاية».

وتابع: «المخرج بيلا تار غني عن التعريف، وهيكون ضمن الحضور، وهو واحد من أهم مخرجي الوقت الحالي، وهو أحد المخرجين المهتمين بالتدريس بشكل كبير للغاية، ونجحنا السنة دي إنه يبقى معانا في مهرجان القاهرة».

يذكر أنّ برنامج «8 الصبح» يذاع يوميا على شاشة dmc من الساعة الثامنة حتى العاشرة صباحا، تقديم المذيعات آيه جمال الدين وأسماء يوسف وهبة ماهر وداليا أشرف ورحمة خالد.