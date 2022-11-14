محمد رمضان يصور مشاهد مسلسله الجديد «العمدة» في منطقة الجمالية

يصور الفنان محمد رمضان حاليا مشاهد مسلسله الجديد «العمدة» في منطقة الجمالية، والذي يجسد خلاله شخصية «جعفر العمدة».

وشارك الفنان محمد رمضان جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لقطات له خلال تصوير المسلسل، وحوله الأهالي، وعلق: «جعفر العمدة وسط أهالي منطقة الجمالية الكرام رمضان يجمعنا».

مسلسل «العمدة»

مسلسل «العمدة» شارك فيه محمد رمضان خلال السباق الرمضاني 2023، ويضم المسلسل مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: هالة صدقي، زينة، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، أحمد داش، من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

ونفى الفنان محمد رمضان خلال تصريحات تلفزيونية، وجود تشابه بين مسلسل «العمدة»، و«الحاج متولي» إذ يتزوج رمضان خلال المسلسل 4 سيدات.