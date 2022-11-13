محمد رمضان ينشر صورة جديدة من كواليس مسلسل العمدة

كشف الفنان محمد رمضان، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن صورة جديدة له من مسلسله الرمضاني الجديدة «العمدة».

تفاصيل صورة محمد رمضان

وظهر محمد رمضان، في الصورة وهو جالس ويمسك شيشة وشعره به خصل بيضاء وفي وجهه شارب ويرتدي جلبابا وعباءة، وعلق عليها: «جعفر العمدة.. رمضان يجمعنا.. ثقة في الله نجاح».

صناع مسلسل العمدة

مسلسل العمدة، من المقرر أن ينافس به محمد رمضان خلال السباق الرمضاني 2023، ويشاركه في بطولته: هالة صدقي، زينة، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، أحمد داش، وهو من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

ومن ناحية أخري يستعد محمد رمضان لطرح اغنيتة الجديدة "لوناسيين أفكركم"والتي اعلن عنها رمضان،من أيام خلال المنشور عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام بمناسبة الاحتفال بأقتراب قناتة من خمسة مليار مشاهدة قائلا: «باقي 100 مليون، وقناتي تحقق أول خمسة مليار مشاهدة.. بالمناسبة دي انتظروا أغنية (لو ناسيين أفكركم) في خلال أيام قليلة.. ثقة في الله نجاح».