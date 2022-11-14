الإسكندرية تستقبل آلاف السائحين على متن باخرة قادمة من قبرص

استقبل مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية التابع لوزارة السياحة والآثار بميناء الإسكندرية، اليوم الباخرة السياحية Ambience القادمة من قبرص والمتجهة إلى إيطاليا، وتحمل 1267 سائحا من جنسيات مختلفة لزيارة معالم المدينة السياحية.

وقالت الدكتورة أمل العرجاوي، مدير مكتب هيئة ميناء الإسكندرية، في بيان، إن الباخرة السياحية Ambience وصلت إلى الإسكندرية وعلى متنها 1267 سائحا، أغلبهم من الجنسية الإنجليزية، إضافة إلى 619 من طاقم السفينة.

2138 سائحا في جولة بالإسكندرية

وتابعت «العرجاوي»، أن الباخرة وصلت إلى الإسكندرية اليوم لزيارة أبرز معالمها ومواقعها السياحية، وستكمل جولتها بالانتقال إلى عدة محافظات أخرى بينها القاهرة والعلمين ورشيد.

ميناء الإسكندرية: تقديم التسهيلات للسياح

وأكدت مدير مكتب الهيئة بالإسكندرية، أنه تم استقبال الوفد السياحي بعد وصول الباخرة لميناء الإسكندرية من مسؤولي السياحة بالهيئة، بالترحاب الشديد بمظهر يليق بعروس البحر المتوسط، وتم توزيع مطبوعات عن محافظة الإسكندرية والمحافظات الأخرى للتعرف على أهم المعالم السياحية المصرية وتاريخها العريق، مع التواصل والرد على جميع استفسارات السائحين وتقديم كافة التسهيلات المتاحة لهم منذ وصول الباخرة، لبدء رحلتهم في سلام وأمان على أرض مصر.