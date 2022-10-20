ميناء الإسكندرية يستقبل أوناش الرصيف العملاقة STS لتشغيل محطة «تحيا مصر»

استقبل ميناء الإسكندرية سفينة الشحن SEAWAY SWAN والمحملة بعدد 4 أوناش STS عملاقة والخاصة بتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الاغراض، تحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل.

وشارك في مراسم الاستقبال اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، واللواء بحري عبد القادر درويش، رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.

حمولة السفينة 50,000 طن

وتعد هذه السفينة من أحدث السفن التي تم إنشائها كناقله ثقيلة حيث تم الانتهاء من بناءها ودخولها الخدمة في العام الجاري عام 2022 بطول 218 م وعرض 43 م وغاطس يصل إلى 8.4 م وتصل أقصى سرعة لها إلى 13.9 عقده وتصل أقصى حمولة كلية لها إلى 50,000 طن، وتحمل السفينة الجنسية النرويجية وهي قادمه من ميناء «تشينغداو». الصيني.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزاً عالميا للتجارة واللوجستيات وتطوير كافة الموانئ المصرية وفي إطار الاعداد والتجهيز لبدء تشغيل محطة تحيا مصر على الأرصفة 55/62 بميناء الإسكندرية والتي تعتبر أحد المشروعات القومية الهامة في مجال النقل البحري.

استقبال الأوناش في التوقيت المخطط له

وأشار اللواء بحري عبد القادر درويش رئيس شركة المجموعة المصرية إلى أن وصول هذه الأوناش العملاقة يأتي تنفيذاً للعقد الموقع بين شركة المجموعة المصرية وشركة «هايكسي»، للمعدات الثقيلة وهي شركة صينية متخصصة في صناعة الأوناش العملاقة.

وأضاف أن شركة المجموعة المصرية نجحت في تذليل كافة الصعاب والتحديات التي واجهتها الشركة لتصنيع وتوريد وتركيب الأوناش خلال هذه الفترة على الرغم من جائحة كورونا والظروف العالمية الراهنة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض بأن هذه الأوناش العملاقة تم اختيارها بمواصفات فنية عالية حيث يبلغ طول ذراع الونش 63 مترًا وتداول حاويات وزنها يصل حتى 65 طن والبضائع حتى حمولة 100 طن و يبلغ وزن الونش 1600 طن, تجعل محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية قادرة من استقبال سفن حاويات حديثة و عملاقة تصل حمولتها إلى 20000 حاوية مكافئة هي الأولي من نوعها في ميناء الإسكندرية بغاطس حتى 17.5 متر والتي تحتاج إلى ممرات ملاحية بأعماق كبيرة ويزيد أيضا من تصنيف ميناء الإسكندرية إقليميا وعالميا.

الافتتاح الرسمي في ديسمبر 2022

وأوضح أن الرحلة استغرقت شهرين وبدأت مجموعات العمل الصينية التي سبق وصولها إلى الإسكندرية خلال سبتمبر وتضم 25 خبيرًا صينيًا الإعداد والتجهيز لإجراءات تفريغ الأوناش وتركيبها على الرصيف وبدأت بالفعل فور دخول السفينة على أرصفه المحطة 55/62 وتستغرق عملية التفريغ أسبوع، وتستغرق فترة الاختبارات والفحص بواسطة المفتش الدولي ما بين 30 إلى 40 يومًا يتم بعدها الافتتاح التجريبي للمحطة وحتى مخطط الافتتاح الرسمي في ديسمبر 2022.

جدير بالذكر أن مشروع محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية يستهدف إنشاء واستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية على مساحة 560 ألف متر مربع لتداول الحاويات والبضائع العامة وبطول أرصفة 2500 متر ويستقبل من 6 إلى 7 سفن في نفس التوقيت، ويساهم بالمشروع كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات باستثمار مصري 100%، ويوفر 1000 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة.