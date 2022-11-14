«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن قمة العشرين: منتدى للتعاون الاقتصادي

بدأت اليوم، فعاليات قمة العشرين، التي تضم أكبر 20 اقتصادا في العالم، وذلك في منتجع جزيرة بالي بإندونيسا، وتناقش ملفات هندسة الصحة العالمية والانتقال المستدام للطاقة والتحول الرقمي، بحسب تقرير تليفزيوني عرض على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية».

ضمان الوصول العادل للقاحات

وجاء في التقرير أنه من خلال هذه الركائز، تسعى إندونيسا التي ترأس مجموعة العشرين إلى ضمان الوصول العادل إلى اللقاحات وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف التقرير، أن مجموعة العشرين تمثل وفق بيانات عام 2021 نحو ثلثي سكان العالم و85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 75% من التجارة العالمية، وعلى الرغم من الطبيعة الاقتصادية للقمة؛ فإن الأزمات السياسية تفرض نفسها على مجريات القمة واجتماعاتها الهامشية، وقد تكون هذا العام هي الأكثر توترا؛ فخلال اجتماع الخارجية التحضيري للقمة رفضت الدول الغربية أخذ صور جماعية وحضور حفل الاستقبال في ظل وجود وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

إيصال رسالة سلام خلال القمة

ويأتي هذا بينما دعت فرنسا على لسان رئيسها إيمانويل ماكرون الأوروبيين إلى إيصال رسالة سلام خلال القمة، ومطالبة روسيا بالدخول في منطقة خفض التصعيد.

روسيا من خلال وزارة خارجيتها، قالت إنها تأمل في أن تساهم القمة في إقامة عالم متعدد الأقطاب وهو مصطلح يستخدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكثير من الأحيان لانتقاد ما يقول إنه هيمنة غربية على الشؤون العالمية.