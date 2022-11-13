محلل سياسي لقناة «القاهرة الإخبارية»: أزمة روسيا وأوكرانيا ستؤثر على قمة العشرين

أكد المحلل السياسي ديميتري بريجع، عدم وجود حل دبلوماسي للملف الأوكراني الروسي، لكن هناك محاولات لإيجاد أطراف ثالثة لتلعب دور الوسيط بين الدولتين، مشيرًا إلى محاولات لإجبار رئيسي الدولتين على التفاوض في قمة العشرين، متابعًا بأن الأزمة الروسية الأوكرانية أهم ملفات القمة.

الوضع السياسي العالمي في تغير مستمر

وأضاف «بريجع»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ياسر رشدي، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الوضع السياسي العالمي والتغيرات التي بدأت من موقف الرئيس الروسي بوتين، في تغيير سلوكيات روسيا دوليًا منذ عام 2014، عندما ضم شبه جزيزة القرم، وغيرها، ستؤثر بالفعل على قمة العشرين، لما لها من تغيرات والتحركات الاقتصادية، لافتًا إلى أن الاقتصاد له علاقة مباشرة بالسياسة الدولية.

استمرار التصعيد بين روسيا وأوكرانيا

وأشار إلى استمرار التصعيدات بين روسيا وأوكرانيا وأيضًا الدول الغربية التي تمول وتدعم كييف، الذي أثر كثيرًا على الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا، فضلًا عن مخرجات القمم الدولية، متابعًا بأن إيجاد حل للصراعات الدولية والمشكلات الاقتصادية أحد أهم القمم، مؤكدًا أن روسيا في التسعينات كانت أقرب للدول الأوروبية وكان موقفها أكثر حيادية، ولكن تغيير الرئيس الروسي بوتين، موقفه ولهجته السياسية، أثر على السياسة الدولية.