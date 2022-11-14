تحريات النيابة حول وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح: لا توجد شبهة جنائية

توصلت تحريات رجال الشرطة بالجيزة في واقعة العثور على الفنان الأردني أشرف طلفاح متوفى داخل مسكنه بمنطقة السادس من أكتوبر، إلى عدم وجود أي شبهة جنائية.

وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن الكاميرات لم ترصد دخول أو خروج أحد إلى شقة الفنان الأردني أشرف طلفاح، كما تبين عدم وجود أي بعثرة في محتويات الشقة.

تفاصيل وفاة الفنان أشرف طلفاح

وعقب اكتشاف واقعة وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح داخل شقته، انتقلت جهات التحقيق إلى داخل شقة الفنان الأردني أشرف طلفاح.

وأمرت بنقل المتوفى إلى المشرحة لأخذ عينات منه، وسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة، وتجرى جهات التحقيق تحقيقاتها في وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح، كما جرى تسليم جميع متعلقاته إلى أسرته.

موجود في البلاد من 10 أيام

وتوصلت التحريات حول وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح أنه شعر بحالة إعياء شديدة، وجرى إخطار الإسعاف لعمل اللازم طبيا، وأنه موجود في البلاد منذ 10 أيام لتصوير مسلسل.

بلاغ إلى رجال الشرطة

كانت البداية عندما ورد بلاغ الى العميد عمرو حجازي، مفتش المباحث، من قسم أول 6 أكتوبر، يفيد ورود بلاغ بوجود شخص متوفى داخل إحدى العقارات، وبالانتقال والفحص تبيّن أنّ المذكور يدعي «أشرف .س. س» 47 عاما، ممثل أردني، ومقيم محل البلاغ، وفي حالة إعياء شديد، وجرى إخطار هيئة الإسعاف لعمل اللازم طبيا.

وعقب الواقعة انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة وتبين من خلال الفحص والتحريات عدم وجود شبهة جنائية فى الواقعة، وبتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في العقار والعقارات المجاورة تبين أن الكاميرات لم ترصد دخول أو خروج أحد الى الشقة، كما تبين عدم وجود أى بعثرة في محتويات الشقة.