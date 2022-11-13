القبض على رجل أعمال هارب من «70 سنة سجن» في الجيزة: «عليه 72 حكم قضائي»

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص صاحب شركة مقاولات ومقيم بالجيزة.

وتبين انه مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 72 حكم حبس جزئى "تبديد" بإجمالى حبس 70 سنة ، وغرامات مالية مستحقة قرابة 23 ألف جنيه وكفالات بلغت 128,700 جنيه.

وبمواجهت المتهم بالأحكام الصادرة ضده أقر بها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضده.