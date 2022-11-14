تفاصيل وفاة فنان أردني في كمبوند بأكتوبر.. «إعياء شديد وبلاغ للإسعاف»

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية في الجيزة، تحت إشراف اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تفاصيل وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح، داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة أول 6 اكتوبر.

حالة إعياء

وأوضحت التحريات أنّ كاميرات مراقبة المحيطة بمسكنه، بيّنت عدم دخول أو خروج أي شخص لمسكن الفنان، بل إنّ الفنان شعر بحالة إعياء شديدة، وتمّ إخطار الإسعاف لعمل اللازم طبيا، وأن المتوفي موجود في البلاد منذ 10 أيام لتصوير مسلسل.

تفاصيل البلاغ

تفاصيل الوقعة تلقاها العميد عمرو حجازي، مفتش المباحث، بلاغا من قسم أول 6 أكتوبر، بوجود بلاغ شخص متوفى في العقار، وبالانتقال والفحص تبيّن أنّ المذكور يدعي «أشرف س س» 47 عاما، ممثل أردني، ومقيم محل البلاغ، وفي حالة إعياء شديد، وجرى إخطار هيئة الإسعاف لعمل اللازم طبيا.

وانتقل فريق من النيابة للتحقيق في الواقعة، وأمرت بفحص الصفة التشريحية وتشريح جثمان الفنان الأردني، كما سلمت أسرته جميع متعلقاته.