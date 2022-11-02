السيطرة على حريق محدود في 4 أشجار بمدينة السادس من أكتوبر

سيطر رجال الحماية المدنية في الجيزة، على حريق محدود فى 4 أشجار وكمية من الهيش دون أي خسائر بشرية، وإخطار اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الحريق

ورد بلاغ إلى المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر من الخدمات الأمنية المعينة على مدينة الإنتاج الإعلامي بطريق الواحات، يفيد نشوب حريق في كمية من الهيش بجوار سور المدينة من الخارج، وبالانتقال والفحص تبين اشتعال فى 4 أشجار وكميـة مـن الـهيش، والسيطرة عليه وإخماده بمعرفة الحماية المدنية.

لا خسائر بشرية

ونتج عن الحريق المحدود اشتعال الأشجار والهيش دون حدوث ثمة إصابات، ويرجح سبب نشوب الحريق إلى مصدر حراري بطيء «بقايا سيجارة مشتعلة»، و إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.