بوتين يصدر مرسوما يتيح للأجانب أداء الخدمة العسكرية في موسكو

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما يتيح للأجانب أداء الخدمة العسكرية في البلاد، بحسب خبر عاجل، نشرته قناة «العربية»، قبل قليل عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر.

قرار بالتعبئة الجزئية منتصف سبتمبر

وأصدر بوتين، منتصف سبتمبر، قرارًا بالتعبئة الجزئية للجيش لحشد 300 ألف مقاتل للسفر إلى أوكرانيا مع تسهيل إجراءات الحصول على الجنسية الروسية للمقاتلين الأجانب خلال عام على الأكثر لتشجيع سفر المقاتلين الأجانب إلى بلاده.

بداية الأزمة الروسية الأوكرانية

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية، منتصف فبراير الماضي، بعد إعلان أقاليم أوكرانية استقلالها عن كييف والانضمام للاتحاد الروسي وسط رفض أوكراني وأوروبي وأمريكي لهذا الأمر.