مستشار وزير خارجية أوكرانية لـ«القاهرة الإخبارية»: لا نرفض المفاوضات مع روسيا

قال ييفهن ميكتنكو مستشار وزير خارجية أوكرانية، إنّ بلاده لا ترفض المفاوضات مع روسيا، مشيرًا إلى أن روسيا أكبر من أوكرانيا بـ28 مرة من حيث المساحة و4 مرات من حيث السكان، مشيرًا إلى أنّ الازمة بين البلدين بدأت منذ عام 2014 عندما تم العدوان الروسي على القرم.

وأضاف ميكتنكو في مداخلة عبر تطبيق «سكايب»، على قناة «القاهرة الأخبارية»: «نحن الآن في عام 2022 واستيقظنا في الرابع والعشرين على أصوات انفجارات قذائف، وهذا شيء ليس معقولا في القرن الحادي والعشرين، وبخاصة أننا نتحدث عن دولة عضو دائم في الأمم المتحدة».

أوكرانيا ليس لديها شروط مسبقة لإجراء مفاوضات مع روسيا

وحول تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي، التي قال فيها إن بلاده ليس لديها شروط مسبقة لإجراء مفاوضات مع روسيا، ولكن يجب يتوجه على كييف إبداء حسن النية، قال مستشار وزير خارجية أوكرانية: «حسن النية موجود، ولكن من يتحدث عن المفاوضات ثم يقذف مدنًا أوكرانية بالصواريخ والقذائف؟ روسيا تقصف البنية التحتية لأوكرانيا، ملايين الناس يهاجرون من أوكرانيا، إذ أن نحو 6 ملايين مواطن رحلوا عن البلاد، للأسف لدينا الشهداء بالآلاف من بين المدنيين».

أوكرانيا موافقة على بدء الانسحابات

وأشار إلى موافقة أوكرانيا على بدء المباحثات، لكن يجب أن تكون المباحثات دون إنذارات، لأن روسيا دائما ما تقدم إنذارات: «نود فقط 5 بنود كي نبدأ المباحثات، وتم الإعلان عنها من قبل الرئيس الأوكراني، مثل وحدة وسيادة الأوكرانية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، واحترام ميثاق الأمم المتحدة».