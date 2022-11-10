مسؤول إندونيسي يعلن عدم حضور الرئيس الروسي قمة مجموعة الـ20 في بالي

أعلن مسؤول إندونيسي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر قمة الـ20، المقررة الأسبوع المقبل في «بالي»، مضيفا أن الأخير سيشارك في جلسة بالقمة عبر تقنية الفيديو، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

لافروف ينوب بوتين في قمة مجموعة الـ20

وأشار المسؤول الإندونيسي، إلى أن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، سينوب عن الرئيس فلاديمير بوتين في قمة مجموعة الـ20.

من جانبه، قال وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان ليكورنو، إنه من الضروري، الإبقاء على قنوات الحوار مفتوحة مع روسيا، مضيفا في تصريح لقناة «إل سي آي» الفرنسية، أنه يجب بقاء الحوار بين الدول النووية ممكنا.

واعترف ليكورنو، بعدم قدرة جيش بلاده على خوض عمليات عسكرية واسعة النطاق، وحروب طويلة الأمد، موضحا أن هذا الأمر ناجم عن عدد من الأسباب، بينها عدم عمل رؤساء حكومات فرنسا السابقة بعد حل «حلف وارسو»، على بناء الجيش قادر على المشاركة في العمليات العسكرية الكبيرة.

وسائل إعلام فرنسية: ماكرون يعد استراتيجية عسكرية جديدة

وأضاف لوكورنو، أن السبب الثاني هو التقلص الكبير للتمويل، لأسباب مهمة وأحيانا لأسباب تافهة، فيما قالت صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية، أن الرئيس إيمانويل ماكرون يعد استراتيجية عسكرية جديدة، لتهيئة بلاده لحرب محتملة.

وأشارت صحيفة «لوفيجارو»، إلى أن العقيدة الفرنسية الجديدة مكملة للوثيقة التي تبنتها فرنسا 2017، وتضمنت 10 أهداف استراتيجية.

بدوره، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن «واشنطن» كانت على علم بالخطط الروسية، لسحب قواتها من «منطقة خيرسون»، معربا عن دهشته لانتظار «موسكو» انتهاء انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس» الأمريكي، قبل إعلان القرار.

وأضاف بايدن، أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت «كييف» مستعدة لإبداء مرونة مع «موسكو» لحل الأزمة بين البلدين.

صحيفة أمريكية: «واشنطن» لن تقدم لـ«كييف» مسيرات متطورة

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي عن أمله في حفاظ الولايات المتحدة الأمريكية، على وتيرة دعما لبلاده بعد انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس».

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، قالت إن «واشنطن» لن تقدم لـ«كييف» مسيرات متطورة لتجنب التصعيد مع «موسكو»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ودعا مسؤول عسكري أمريكي، في وقت سابق، إلى استغلال فرصة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وتوقع الجنرال الأمريكي الكبير، هدوءا نسبيا على الجبهة في فصل الشتاء، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بايدن: هناك كثير من الأمور طلبتها «كييف» من «واشنطن».. ورفضناها

وأضاف بايدن أن بلاده، لم تمنح أوكرانيا، شيكا على بياض، مشيرا إلى وجود كثير من الأمور طلبتها «كييف» من «واشنطن» ولم توافق عليها الإدارة الأمريكية.

وضرب الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي، مثلا ضمان الطائرات الأمريكية أمن المجال الجوي فوق أوكرانيا، مؤكدا: «لم تعتزم الولايات المتحدة القيام بذلك».

وأضاف بايدن، أن«واشنطن» لم تقدم لـ«كييف» الصواريخ ذات مدى 600 ميل، لأنه لا يتوقع من الأوكران قصف الأراضي الروسية، وأوضح الرئيس الأمريكي، أن بلاده قدمت الوسائل المعقولة للدفاع عن نفسها: «أنظمة هيمارس» التي يمكن تزويدها بنوعين من الأسلحة.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن «واشنطن» لا تعتزم الانجرار في حرب عالمية ثالثة من خلال إسقاط طائرات «موسكو» والتدخل بشكل مباشر.

موافقة أمريكيةعلى بيع 8 منظومات «هيمارس» إلى ليتوانيا بـ 495 مليون دولار

من جانبها، قالت «وكالة التعاون الدفاعي» الأمريكية، إن «واشنطن» وافقت على بيع 8 منظومات «هيمارس» إلى ليتوانيا، بقيمة تصل إلى 495 مليون دولار.

وأوضح الجيش الأمريكي، أن الصفقة ستساعد في تحديث قوات فيلنيوس وزيادة قدرتها على التفاعل مع الجيش الأمريكي، مؤكدا أنها لن تغير ميزان القوى في المنطقة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.