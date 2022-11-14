وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي لإدارة الشئون المعنوية

شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، البحث الرئيسي لإدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، بعنوان «تنمية وتطوير الشخصية العسكرية داخل المجتمع العسكري في ظل المتغيرات والتحديات الراهنة»، الذي يأتي في إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة للعام البحثي 2022 /2023، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة، وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية والخبراء الاستراتيجيين.

وألقى اللواء أح ياسر عبد العزيز الأسريجى مدير إدارة الشئون المعنوية، كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم للارتقاء بمنظومة العمل المعنوي والنفسي للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن أهمية هذا البحث تأتي في ظل التحديات والمتغيرات الراهنة.

وشارك في إعداد البحث نخبة من الباحثين العسكريين والمدنيين في العلوم النفسية والاجتماعية، وانتهى البحث بتقديم عدد من التوصيات والمقترحات لتنمية وتطوير الشخصية العسكرية بما يواكب كافة المتغيرات والتحديات.

ونقل الفريق أول محمد زكي تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، للحضور، مقدما الشكر لإدارة الشئون المعنوية وكافة القائمين على إعداد البحث، كما أكد حرص القوات المسلحة على الاستفادة القصوى من أحدث ما وصل إليه العلم بمختلف التخصصات والعلوم للارتقاء بالشخصية العسكرية؛ بما يُمكنها من تعظيم المردود الإيجابي خلال التفاعل المجتمعي.

واستمع القائد العام للقوات المسلحة لآراء واستفسارات الحاضرين وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم في مختلف الموضوعات المحلية والإقليمية والعالمية، مشيدا بما لمسه من فهم وإدراك صحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على الأمن القومي المصري.