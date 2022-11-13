عاجل.. وزير الدفاع يلتقي عددا من رجال القوات المسلحة (فيديو)

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على مدار الأيام الماضية، عددا من رجال القوات الخاصة، ورجال المنطقتين الشمالية والمركزية العسكريتين، وعناصر من الشرطة العسكرية، والقوات البحرية.

بدأت اللقاءات بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل رفعة واستقرار الوطن.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة، تحية وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لجميع رجال القوات المسلحة، مؤكدا أنّ القوات المسلحة كانت وستظل درعا واقيا للوطن، وحصنا منيعا يصون ويحمي مقدراته.

وأكد وزير الدفاع، أنّ رجال القوات المسلحة على قلب رجل واحد يدافعون عن أمن مصر بأرواحهم ودمائهم، ويضعون المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، موضحا أنّ رجال القوات المسلحة بإرادتهم القوية، وعزيمتهم التي لا تلين ماضون في أداء مهامهم المقدسة المكلفين بها لحماية الوطن ضد العدائيات والتهديدات المحتملة.

وطالب الفريق أول محمد زكي، رجال القوات المسلحة، خلال لقائه معهم، بالحفاظ على الروح المعنوية العالية، والاهتمام بالتدريب المستمر، والحفاظ على الأسلحة والمعدات، لتكون القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد القتالي، لحماية حدود مصر، والأمن الداخلي للبلاد إذا تطلب الأمر.

وناقش الفريق أول محمد زكي، عدد من الضباط وضباط الصف والجنود في أسلوب تنفيذ مهامهم المختلفة، واستمع إلى آرائهم واستفساراتهم في مختلف المجالات، معربا عن سعادته بما لمسه من الفهم الواعي والإدراك الصحيح للقادة والضباط بكل ما يدور بأحداث ومتغيرات، وتأثيرها على أمن مصر القومي، وطالبهم بأن يكونوا قدوة لجميع أفراد المجتمع في الانضباط العسكري، والتفاني في أداء مهامهم الوطنية وما يتطلبه ذلك من يقظة كاملة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره وسلامة أراضيه.

حضر اللقاءات الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة.