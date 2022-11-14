رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية لقناة «القاهرة الإخبارية»: الدولة تولي جهودا كبيرا لتطوير التعليم

قال الدكتور محمد شاكر ندا، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، إن الدولة المصرية تعطي جهودا كبيرا للتطوير في المجالات التكنولوجية المختلفة، وظهر ذلك جليا في وقت قصير جدا وملموس، بداية بالجامعات التكنولوجية في مصر والتي بدأ إنشاؤها في 2019، بجامعات بني سويف والقاهرة الجديدة والدلتا التكنولوجية بقويسنا، وبعد مضي 3 سنوات، جرى افتتاح 7 جامعات أخرى جديدة، في مختلف مواقع الجمهورية.

استحداث جامعات أخرى في مناطق أخرى بمصر

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه جرى اختيار مواقع الجامعات بطريقة جيدة بعد دراسات عديدة، وستكون منتشرة على مستوى الجمهورية، مضيفا:«كانت المرحلة الأولى بها 3 جامعات و7 جامعات في المرحلة الثانية، وجارٍ العمل على استحداث جامعات أخرى في مناطق أخرى بمصر، ونأمل أنه في 2030 يكون هناك جامعة في كل محافظة».

وتابع: «المجهودات بدأت منذ بداية إنشاء الجامعات التكنولوجية والتجهيز لها، وبدأت في برامج معظمها تميل للقطاع التكنولوجي الهندسي، وبدأ يتوسع الوضع أكثر بعد التركيز مع المجتمع لتحسين وتطوير الصورة الذهنية لدى المجتمع بالنسبة للتعليم التكنولوجي والفني، بالإضافة إلى تطوير التعليم الفني ما قبل الجامعي بإنشاء مدارس جديدة ودخول القطاع الخاص بالتعاون مع الدولة».