أستاذ اقتصاد يكشف لـ«القاهرة الإخبارية» أهمية قرض «النقد الدولي» لموريتانيا

قال الدكتور عبدالله أواه أستاذ اقتصاد بجامعة نواكشوط في موريتانيا، إنّ حصول بلاده على قرض من صندوق النقد الدولي بـ 82 مليون دولار يأتي في إطار سلسلة اتفاقات منذ عقود.

وأضاف «أوه»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فيروز مكي عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «تدخل هذه الاتفاقات في إطار الاصلاح الاقتصاد الكلي في موريتانيا، وهذا الاتفاق الأخير من شأنه الحفاظ على استقرار الاقتصاد بعد أزمة كورونا وتداعياتها العالمية وخاصة فيما يتعلق بنسبة التضخم».

فرص واعدة في موريتانيا

وتابع أستاذ الاقتصاد بجامعة نواكشوط: «موريتانيا بها فرص واعدة، فقد جرى اكتشاف الغاز فيها منذ 3 سنوات وسيستغل في بداية 2023 عن طريق شركة بريتش بتروليوم، وهذا الغاز له أهمية في ظل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا وحاجة الأوروبيين إلى هذا الغاز، إذ أن موريتانيا تفصلها ساعات قليلة عن أقرب دولة أوروبية وهي إسبانيا».

مصادر طبيعية متعددة

وأكد، أن موريتانيا تضم مصادر طبيعية متعددة، مثل 70000 كم شواطئ، وهي من الدول ذات الوفرة في الأسماك، كما أنها دولة زراعية لأنها تضم نهر السنغال، كما أنها دولة معدنية فيها الذهب والحديد والغاز والبترول وموارد أخرى، كما أنها البوابة الغربية للوطن العربي.