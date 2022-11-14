خبير شؤون آسيوية لقناة «القاهرة الإخبارية»: القمة الصينية الأمريكية تكاد تكون «تاريخية»

قال الدكتور جلال رحيم، الخبير في الشؤون الآسيوية، إن القمة الصينية - الأمريكية تكاد تكون تاريخية، إذ تعقد للمرة الأولى بين رئيسين وجهًا لوجه، وأهميتها تنطلق من نقطتين هما، أولا: أن الولايات المتحدة الأمريكية أظهرت أنها في حاجة إلى الطرف الثاني وهي الصين، ثانيا: أنه وفقا لبيانات الولايات المتحدة الأمريكية فإنها تسعى لوجود نقاط اتفاق بين الصين، ومصالح مشتركة بين الطرفين، وذلك مثل التحديات التي تواجهها الدولتين بسبب التغيرات المناخية، والتلوث البيئي.

الولايات المتحدة ترغب في إمداد الصين بالطاقة

وأضاف «رحيم»، خلال لقاء في قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة الأمريكية طرحت بعض الملفات من أجل وجود شراكة قوية مع الصين، وذلك خلال لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الصيني شي جين بينج، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في إمدادها بالطاقة، والتعاون التجاري بينها وبين الصين.

الصين تريد أن ترضي جميع الأطراف

وأشار إلى أنه يوجد تصريح لـ جيف سيليفن، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، جون بايدن، قال فيه: «نحن الولايات المتحدة الأمريكية لمسنا قلق صيني طوال فترة الحرب الروسية الأوكرانية»، موضحا أنه تصريح مهم جدا، إذ أن الصين تريد أن ترضي جميع الأطراف، وبالتالي تريد الاستفادة من الجانبين في الوقت ذاته.