«مستقبل وطن» يطلق «شتاء دافئا» في المحافظات.. ويوزع بطاطين ومواد غذائية

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية اليوم الاثنين، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة في تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

مستقبل وطن

وبحسب بيان عن حزب مستقبل وطن: في محافظة الجيزة، نظمت أمانة الحزب بمدينة السادس من أكتوبر، أولى دوراتها التدريبية لتأهيل عدد من معلمي فصول محو الأمية تمهيدًا للتوسع في أقامة فصول جديدة لمحو الأمية، وذلك بالتعاون مع الإدارة التعليمية بالمدينة والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

كما واصلت أمانة مركز أوسيم، قطار مبادرة "صحتك تهمنا"، لإجراء الكشف الطبي علي أهالي قرية بشتيل البلد، بالمجان، وشهدت القافلة الطبية المتخصصة في أمراض الرمد إقبالاً كبيراً من الأهالي.

حزب مستقبل وطن

وتابع بيان الحزب: وفي محافظة الدقهلية، تواصل أمانة مدينة المنصورة، تنفيذ مبادرة "شتاء دافئ"، لتوزيع البطاطين والألحفة علي المواطنين والأسر الأكثر احتياجاً في قري المدينة، بالإضافة لتوزيع المساعدات العينية للمواد الغذائية علي الأسر الأولي بالرعاية، حيث قامت الأمانة بتوزيع عدد 1000 بطانية ولحاف، و200 عبوة من المساعدات العينية للمواد الغذائية، علي عمال النظافة والباعة الجائلين والأسر الغير قادرين والمرضي في مستشفيات جامعة المنصورة، ضمن حملة "شتاء دافئ"، من قبل فريق من شباب الحزب الذي اصطف بحملة مكبرة للتوزيع من خلال المرور علي المستشفيات والأسر الأولي بالرعاية.

وفي محافظة الفيوم، نظمت أمانة المرأة بمركز إطسا، ندوة تثقيفية حول التغيرات المناخية وتأثيرها علي المجتمع، ودور المرأة المصرية في الجمهورية الجديدة، وذلك في الوحدة الحزبية بمنية الحيط، وأكد المشاركون في الندوة، علي دور المرأة في نهضة المجتمع واهتمام الدولة بها، ودعمها، وتناولت الندوة مفهوم التغيرات المناخية، والتهديدات التي تفرضها آثار تلك التغيرات على كافة جوانب الحياة، وكيفية حدوث التغيرات المناخية نتيجة ارتفاع متوسط درجة حرارة الغلاف الجوي، وزيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بسبب الأنشطة البشرية، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر والأمطار الغزيرة وظواهر الجفاف والتصحر والعواصف الترابية والرملية وموجات الحرارة الشديدة وتآكل الشواطئ على مستوى العالم.