مستقبل وطن يصدر دراسة بشأن توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر

أصدر حزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، وتوجيهات المهندس أشرف رشاد الأمين العام للحزب، والنائب الأول له، دراسة بشأن توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر، وسلطت الضوء على دوافع مصر لتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، وسياسات وجهود الدولة المصرية لتبني فكرة الاقتصاد الأخضر.

دوافع مصر لتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر

دوافع مصر لتطويع الأنشطة الاقتصادية بما يراعي العامل البيئي ووجوب الحفاظ على البيئة والمناخ أقل تضررا، كانت مدفوعة بعامل تحمل مصر لمسؤوليتها الدولية بالحد من مصادر الانبعاثات الكربونية، وجميع مصادر التغيرات المناخية والبيئية، وخلق أنماط حياتية واقتصادية صديقة للبيئة، إذ تستهدف مصر الحد من التغيرات المناخية والاقتصاد الأخضر كسبيل لتحقيق التنمية المستدامة.

سياسات وجهود الدولة المصرية لتبني فكرة الاقتصاد الأخضر

واتخذت مصر العديد من السياسات والإجراءات لمواجهة تحدي التغيرات المناخية، والتكيف مع تداعياتها، فكان العمود الفقري لتلك السياسات، تفعيل ما يسمى الاقتصاد الأخضر، الذي يشير إلى ضرورة التزام الأنشطة والقطاعات بالمعايير البيئية في كل ما تقوم به ممارسات إنتاجية وتسويقية لذا جرى دمج الاقتصاد الأخضر في الخطط والسياسات الوطنية، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وتوفير التمويل المستدام.