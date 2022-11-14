الكشف على العاملين بديوان محافظة الإسكندرية ضمن مبادرة «100 مليون صحة»

بدأت مديرية الصحة بالإسكندرية الكشف على العاملين بديوان عام محافظة الإسكندرية، ضمن مبادرة «100 مليون صحة»، وذلك على مدار 3 أيام، وتشمل المبادرة تحليل سكر عشوائي وتحليل الاعتلال الكلوي وقياس ضغط الدم وتوعية المرأة بكيفية الكشف الذاتي على الثدي.

دعم المرضى لمتابعة العلاج

وأوضح محافظ الإسكندرية أن الهدف من المبادرة هو دعم وتشجيع المرضى، أصحاب الأمراض المزمنة، على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة في المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة والقوافل العلاجية لتقديم الخدمة الطبية لهم، والعمل على تقليل نسب الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل آمن.

مبادرة 100 مليون صحة

وتشمل مبادرة رئيس الجمهورية فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وتستهدف جميع المواطنين فوق سن الأربعين، علاوة على المرضى الذين يتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما المصابين بارتفاع ضغط الدم والسكري المسجلين بقاعدة بيانات حملة 100 مليون صحة من خلال تقديم خدمة الكشف المبكر عن مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن والسمنة، والاعتلال الكلوي المزمن.

صرف العلاج مجانا

ويشمل الكشف الطبي إجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج المناسب مجانا من خلال فرق طبية متواجدة داخل وحدات الرعاية الأولية بالمحافظة، ونقاط ثابتة بالأندية ومراكز الشباب، علاوة على فرق متحركة تتوجه للمصانع والشركات وجميع الجهات الحكومية.